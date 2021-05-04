Шевчук считает, что опытный вратарь Андрей Пятов, несмотря на отсутствие игровой практики, нужен сборной на Евро. Вратарь Реала Андрей Лунин получает слишком мало игровой практики в команде, чтобы претендовать на попадание в заявку.

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Из вратарей должен быть Бущан и Трубин. Пятов также однозначно нужен, а Лунин в данный момент не играет, поэтому, к сожалению, он лишний,

– заявил Шевчук.

"За защиту железно будут Караваев, Забарный, Миколенко, Матвиенко, Кривцов и Соболь. Долго был травмирован Тимчик. Если он в последних матчах будет проявлять себя, его вызовут. Михайличенко не всегда играет в чемпионате Бельгии, поэтому будут смотреть на сборах. Шевченко смотрит, кто и как себя проявляет в клубе", – подытожил Шевчук.

Лунин без игровой практики

Лунин перешел в Реал в 2018 году из Зари за 8,5 миллиона евро. В текущем сезоне он провел за "сливочных" всего один матч в Кубке Испании, в котором пропустил два мяча.