Полузащитник Реала Кроос вступил в перепалку с журналистом после победы в Лиге чемпионов
Мадридский Реал стал 14-кратным обладателем Лиги чемпионов. В финале 28 мая "сливочные" одолели Ливерпуль.
"У тебя было 90 минут, а ты придумал такие говняные вопросы"
Немецкий полузащитник Реала Тони Кроос дал небольшое интервью после ликования Ливерпуля. Он сорвался на журналиста и подчеркнул, что поэтому следует тщательнее готовиться к разговору, пишет 24 канал.
До теми Реал переміг Ліверпуль у фіналі Ліги чемпіонів
Полузащитника раздражали провокационные и непродуманные вопросы представителя германской печати.
Разговор футболиста с представителем СМИ:
Журналист: Ливерпуль доминировал на протяжении всего матча, и совершенно не очевидно, что Реал был сильнее.
Кроос: То есть? А что очевидно?
Журналист: Что вы взяли Лигу чемпионов? Для вас стало сюпризом, что у Реала были такие проблемы?
Кроос: У тебя было 90 минут, а ты выдумал такие гивняные вопросы? Это не какой-нибудь проходной матч, а финал Лиги чемпионов. Два отрицательных вопроса – можно сразу сказать, что ты немец.
После этого игрок Реала демонстративно отошел в сторону и отказался продолжить интервью.
Видео интервью
Невероятное достижение мадридцев
- Реал стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2021/2022. В финальном матче "сливочные" одолели Ливерпуль благодаря единственному голу бразильца Винисиуса Жуниора.
- "Сливочные" стали 14-кратными обладателями Лиги чемпионов – это обновление рекорда, принадлежащего мадридцам.
- Также это 4-я победа в финале Лиги чемпионов для тренера Реала Карло Анчелотти, являющегося абсолютным рекордом.
- Анчелотти вернулся в Реал летом 2021 года. До этого он работал с командой в период с 2013 по 2015 годы.
- Благодаря победе в чемпионате Испании Анчелотти стал обладателем абсолютного футбольного рекорда – он выиграл все топ-5 чемпионатов Европы (Англия, Италия, Испания, Франция, Германия).
- Итальянского специалиста трогательно поздравил бывший игрок Милана Андрей Шевченко.