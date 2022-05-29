Полузащитник Реала Кроос вступил в перепалку с журналистом после победы в Лиге чемпионов

Мадридский Реал стал 14-кратным обладателем Лиги чемпионов. В финале 28 мая "сливочные" одолели Ливерпуль.

"У тебя было 90 минут, а ты придумал такие говняные вопросы"

Немецкий полузащитник Реала Тони Кроос дал небольшое интервью после ликования Ливерпуля. Он сорвался на журналиста и подчеркнул, что поэтому следует тщательнее готовиться к разговору, пишет 24 канал.

До теми Реал переміг Ліверпуль у фіналі Ліги чемпіонів

Полузащитника раздражали провокационные и непродуманные вопросы представителя германской печати.

Разговор футболиста с представителем СМИ:

Журналист: Ливерпуль доминировал на протяжении всего матча, и совершенно не очевидно, что Реал был сильнее.

Кроос: То есть? А что очевидно?

Журналист: Что вы взяли Лигу чемпионов? Для вас стало сюпризом, что у Реала были такие проблемы?

Кроос: У тебя было 90 минут, а ты выдумал такие гивняные вопросы? Это не какой-нибудь проходной матч, а финал Лиги чемпионов. Два отрицательных вопроса – можно сразу сказать, что ты немец.

После этого игрок Реала демонстративно отошел в сторону и отказался продолжить интервью.

Видео интервью

Невероятное достижение мадридцев

Реал стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2021/2022. В финальном матче "сливочные" одолели Ливерпуль благодаря единственному голу бразильца Винисиуса Жуниора.

"Сливочные" стали 14-кратными обладателями Лиги чемпионов – это обновление рекорда, принадлежащего мадридцам.

Также это 4-я победа в финале Лиги чемпионов для тренера Реала Карло Анчелотти, являющегося абсолютным рекордом.

Анчелотти вернулся в Реал летом 2021 года. До этого он работал с командой в период с 2013 по 2015 годы.

Благодаря победе в чемпионате Испании Анчелотти стал обладателем абсолютного футбольного рекорда – он выиграл все топ-5 чемпионатов Европы (Англия, Италия, Испания, Франция, Германия).

Итальянского специалиста трогательно поздравил бывший игрок Милана Андрей Шевченко.