"У тебе було 90 хвилин, а ти придумав такі гівняні питання"

Німецький півзахисник Реала Тоні Кроос дав невелике інтерв'ю після тріумфу над Ліверпулем. Він зірвався на журналіста, та наголосив, що тому слід ретельніше готуватися до розмови, пише 24 канал.

До теми Реал переміг Ліверпуль у фіналі Ліги чемпіонів

Півзахисника роздратували провокативні та непродумані питання представника німецької преси.

Розмова футболіста з представником ЗМІ:

Журналіст: Ліверпуль домінував протягом усього матчу, і зовсім не очевидно, що Реал був сильнішим.

Кроос: Тобто? А що очевидно?

Журналіст: Що ви взяли Лігу чемпіонів. Для вас стало сюпризом, що Реал мав такі проблеми?

Кроос: У тебе було 90 хвилин, а ти придумав такі гівняні питання? Це не якийсь прохідний матч, а фінал Ліги чемпіонів. Два негативних питання – можна одразу сказати, що ти німець.

Після чого гравець Реала демонстративно відійшов у сторону та відмовився продовжити інтерв’ю.

Відео інтерв'ю

Неймовірне досягнення мадридців

Реал став переможцем Ліги чемпіонів у сезоні-2021/2022. У фінальному матчі "вершкові" здолали Ліверпуль завдяки єдиному голу бразильця Вінісіуса Жуніора.

"Вершкові" стали 14-разовими володарями Ліги чемпіонів – це оновлення рекорду, який належить мадридцям.

Також це 4-та перемога у фіналі Ліги чемпіонів для тренера Реала Карло Анчелотті, що є абсолютним рекордом.

Анчелотті повернувся у Реал влітку 2021 року. Перед цим він працював з командою у період з 2013 по 2015 роки.

Завдяки перемозі у чемпіонаті Іспанії Анчелотті став володарем абсолютного футбольного рекорду – він виграв усі топ-5 чемпіонатів Європи (Англія, Італія, Іспанія, Франція, Німеччина).

Італійського фахівця зворушливо привітав колишній гравець Мілану Андрій Шевченко.

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