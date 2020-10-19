Наставник "Динамо" Мирча Луческу пообщался с прессой перед матчем 1-го тура Лиги чемпионов против "Ювентуса". Игра состоится 20-го октября в Киеве на НСК "Олимпийский".

Пирло всегда будет для меня тем 15-16-летним парнем

Луческу получил много вопросов о тренере "Ювентуса" Андреа Пирло, который в 1995 году дебютировал в Серии А за "Брешию" под руководством именно "Мистера". Об этом сообщает 24 канал.

К теме: Динамо – Ювентус: анонс на матч Лиги чемпионов

Мирча Луческу не стал оценивать тренерский талант Пирло, заявив, что он только начинает свой путь. В то же время Луческу сказал, что Пирло для него никогда не будет соперником.

Он для меня всегда будет тем 15-16-летним парнем, который дебютировал при мне во время турне по Англии. В очень молодом возрасте он был очень умным футболистом. Он был не по годам очень умным, умелым. Но он никогда не будет моим соперником. Потому что он был моим игроком, он таким и останется,

– сказал Луческу.

Наставник "Динамо" обратил внимание, что наличие звездных футболистов позволяет "Ювентусу" играть по разным схемам. Однако "Мистер" на первое место поставил отношение футболистов к игре.

"И не схема игры важнее всего, а мотивация и дисциплина игроков в конкретном матче. Как они готовятся, с какой самоотдачей и дисциплиной они играют. И на таком уровне тренер подстраивается под игроков, которых имеет. Потому что они решают проблему на поле. В зависимости от состояния и качеств игроков строится схема игры", – добавил Луческу.

Футболисты "Динамо" очень сильно выросли

На вопрос о том, нервничают ли футболисты "Динамо" перед игрой, Луческу сказал, что это нормальный процесс.

Конечно, это важный матч для наших молодых игроков. Как они пройдут этот стресс, давление. Потому что игра на очень высоком уровне. Естественно, есть эмоции, это нормально,

– сказал "Мистер".

По мнению Луческу, для многих футболистов нелегко подняться до такого ответственного уровня, как Лига чемпионов.

"Поэтому они выросли очень сильно за это время. Я уверен в них, верю, что они могут преодолеть этот момент и сыграть на очень хорошем уровне, чтобы поднять свой уровень", – сказал Луческу.

Смотрите видео пресконференции Луческу