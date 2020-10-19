Наставник "Динамо" Мірча Луческу поспілкувався з пресою перед матчем 1-го туру Ліги чемпіонів проти "Ювентуса". Гра відбудеться 20-го жовтня у Києві на НСК "Олімпійський".

Пірло завжди буде для мене тим 15-16-річним хлопцем

Луческу отримав багато запитань про тренера "Ювентуса" Андреа Пірло, який у 1995 році дебютував у Серії А за "Брешію" під керівництвом саме "Містера". Про це повідомляє 24 канал.

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Мірча Луческу не став оцінювати тренерський талант Пірло, заявивши, що він тільки починає свій шлях. Водночас Луческу сказав, що Пірло для нього ніколи не буде суперником.

Він для мене завжди буде тим 15-16-річним хлопцем, який дебютував при мені під час турне по Англії. У дуже молодому віці він був дуже розумним футболістом. Він був не по роках дуже розумним, вмілим. Але він ніколи не буде моїм суперником. Тому що він був моїм гравцем, він таким і залишиться,

– сказав Луческу.

Наставник "Динамо" звернув увагу, що наявність зіркових футболістів дозволяє "Ювентусу" грати за різними схемами. Однак "Містер" на перше місце поставив ставлення футболістів до гри.

"І не схема гри найважливіше, а мотивація і дисципліна гравців в конкретному матчі. Як вони готуються, з якою самовіддачею і дисципліною вони грають. І на такому рівні тренер підлаштовується під гравців, яких має. Тому що вони розв'язують проблему на полі. Залежно від стану і якостей гравців будується схема гри", – додав Луческу.

Футболісти "Динамо" дуже сильно виросли

На запитання про те, чи нервують футболісти "Динамо" перед грою, Луческу сказав, що це нормальний процес.

Звичайно, це важливий матч для наших молодих гравців. Як вони пройдуть цей стрес, тиск. Тому що гра на дуже високому рівні. Природно, є емоції, це нормально,

– сказав "Містер".

На думку Луческу, для багатьох футболістів нелегко піднятися до такого відповідального рівня, як Ліга чемпіонів.

"Тому вони виросли дуже сильно за цей час. Я впевнений в них, вірю, що вони можуть подолати цей момент і зіграти на дуже хорошому рівні, щоб підняти свій рівень", – сказав Луческу.

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