Пилот Формулы-1 Серхио Перес вылечился от коронавируса и вернется на гран-при Испании
Пилот команды Racing Point Серхио Перес сумел преодолеть коронавирус – его тест оказался отрицательным. Поэтому мексиканец сможет выступить уже на гран-при Испании.
Информацию о негативном тесте у Серхио Переса подтвердили в Racing Point. Там отметили, что после периода самоизоляции пилот в четверг сдал очередной тест, который не выявил у него вируса.
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Поэтому Перес сможет вернуться к гонкам Формулы-1 уже на гран-при Испании, которое начнется в пятницу, 14 августа, в Барселоне. Гонка – в воскресенье, 16 августа.
Сам Перес заявил, что у него были легкие симптомы инфекции. И он уже полностью готов к гонкам.
- У Серхио Переса диагностировали коронавирус перед гран-при Великобритании. Он также пропусти гонку к 70-летию Формулы-1.
- Вместо Переса, за Racing Point выступал Нико Хюлькенберг. Однако на первой гонке он не сумел стартовать из-за проблем с болидом. На втором гран-при немец занял седьмое место.
- Команду Racing Point оштрафовали на 400 тысяч евро и 15 очков в Кубке конструктора за использование деталей из болида Mercedes прошлого сезона.