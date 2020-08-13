Пилот команды Racing Point Серхио Перес сумел преодолеть коронавирус – его тест оказался отрицательным. Поэтому мексиканец сможет выступить уже на гран-при Испании.

Информацию о негативном тесте у Серхио Переса подтвердили в Racing Point. Там отметили, что после периода самоизоляции пилот в четверг сдал очередной тест, который не выявил у него вируса.

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Поэтому Перес сможет вернуться к гонкам Формулы-1 уже на гран-при Испании, которое начнется в пятницу, 14 августа, в Барселоне. Гонка – в воскресенье, 16 августа.

Сам Перес заявил, что у него были легкие симптомы инфекции. И он уже полностью готов к гонкам.