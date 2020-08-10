Финский пилот команды Alfa Romeo Кими Райкконен установил новый рекорд Формулы-1 по количеству проведенных кругов в гонке. Он превзошел достижение, которое принадлежало Михаэлю Шумахеру.

На гран-при к 70-летию Формулы-1, которое состоялось 9 августа в Сильверстоуне, Райконнен проехал 51 круг из 52, которые были в гонке. Таким образом он проехал 16845 кругов в королевских гонках, пишет 24 канал.

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И этого хватило, чтобы он превзошел достижение Михаэля Шумахера по наибольшему количеству кругов в Формуле-1. У легендарного немца было 16825 кругов, и Райкконен обошел его на 20 кругов.

RECORD BREAKER



Kimi has now raced more laps than any other driver in F1 history #F170 #F1 pic.twitter.com/2X8NbW8ebF — Formula 1 (@F1) August 10, 2020

Учитывая, что календарь Формулы-1 еще не до конца известен, трудно спрогнозировать, на сколько собственное достижение до конца сезона сможет улучшить Кими Райкконен.

Ближайшим преследователем Райкконена, кроме Шумахера, является Фернандо Алонсо. У испанца 16778 кругов в Формуле 1, и в 2021 году он возвращается в гонки.

Из действующих пилотов ближе к Райкконену находятся Льюис Хэмилтон (14532 круга) и Себастьян Феттель (13393 круга).