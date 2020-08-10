Кими Райкконен побил легендарный рекорд Михаэля Шумахера в Формуле-1
Финский пилот команды Alfa Romeo Кими Райкконен установил новый рекорд Формулы-1 по количеству проведенных кругов в гонке. Он превзошел достижение, которое принадлежало Михаэлю Шумахеру.
На гран-при к 70-летию Формулы-1, которое состоялось 9 августа в Сильверстоуне, Райконнен проехал 51 круг из 52, которые были в гонке. Таким образом он проехал 16845 кругов в королевских гонках, пишет 24 канал.
Про саму гонку: Ферстаппен прервал победную серию Mercedes, выиграв гран-при 70-летия Формулы-1
И этого хватило, чтобы он превзошел достижение Михаэля Шумахера по наибольшему количеству кругов в Формуле-1. У легендарного немца было 16825 кругов, и Райкконен обошел его на 20 кругов.
Учитывая, что календарь Формулы-1 еще не до конца известен, трудно спрогнозировать, на сколько собственное достижение до конца сезона сможет улучшить Кими Райкконен.
Ближайшим преследователем Райкконена, кроме Шумахера, является Фернандо Алонсо. У испанца 16778 кругов в Формуле 1, и в 2021 году он возвращается в гонки.
Из действующих пилотов ближе к Райкконену находятся Льюис Хэмилтон (14532 круга) и Себастьян Феттель (13393 круга).
- Кими Райкконен проводит свой 18-й сезон в Формуле-1. Он выступал за команды Sauber, McLaren, Ferrari, Lotus и Alfa Romeo.
- В 2007 году стал чемпионом мира Формулы-1.
- В 2010 – 2011 годах Райкконен выступал в WRC. А также попробовал свои силы у NASCAR. В 2012 году вернулся в Формулу-1.
- На счету Райкконена 317 стартов в Формуле-1. Во время гран-при Германии на трассе "Нюрбургринг" 11 октября он может побить еще один рекорд Формулы-1 по количеству стартов. Пока это достижение принадлежит Рубенсу Баррикелло, у которого 322 старты. Гонки в Германии могут стать 323 для Райконнена.