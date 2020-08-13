Пілот Формули-1 Серхіо Перес вилікувався від коронавірусу та повернеться на гран-прі Іспанії
Пілот команди Racing Point Серхіо Перес зумів подолати коронавірус – його тест виявився негативним. Тож мексиканець зможе виступити вже на гран-прі Іспанії.
Інформацію про негативний тест у Серхіо Переса підтвердили у Racing Point. Там зазначили, що після періоду самоізоляції пілот в четвер здав черговий тест, який не виявив в нього вірусу.
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Відтак Перес зможе повернутися до перегонів Формули-1 вже на гран-прі Іспанії, яке розпочнеться у п'ятницю, 14 серпня, у Барселоні. Гонка – у неділю, 16 серпня.
Сам Перес заявив, що в нього були легкі симптоми інфекції. І він вже цілковито готовий до перегонів.
- У Серхіо Переса діагностували коронавірус перед гран-прі Великобританії. Він також пропусти гонку до 70-ліття Формули-1.
- Замість Переса, за Racing Point виступав Ніко Хюлькенберг. Однак на першій гонці він не зумів стартувати через проблеми з болідом. На другому гран-прі німець посів сьоме місце.
- Команду Racing Point оштрафували на 400 тисяч євро та 15 очок в кубку конструктора за використання деталей з боліда Mercedes минулого сезону.