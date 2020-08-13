Пілот команди Racing Point Серхіо Перес зумів подолати коронавірус – його тест виявився негативним. Тож мексиканець зможе виступити вже на гран-прі Іспанії.

Інформацію про негативний тест у Серхіо Переса підтвердили у Racing Point. Там зазначили, що після періоду самоізоляції пілот в четвер здав черговий тест, який не виявив в нього вірусу.

Оце так: Кімі Райкконен побив легендарний рекорд Міхаеля Шумахера в Формулі-1

Відтак Перес зможе повернутися до перегонів Формули-1 вже на гран-прі Іспанії, яке розпочнеться у п'ятницю, 14 серпня, у Барселоні. Гонка – у неділю, 16 серпня.

Сам Перес заявив, що в нього були легкі симптоми інфекції. І він вже цілковито готовий до перегонів.