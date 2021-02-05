Пилоту Формулы-1 Мазепину запретили использовать гимн и флаг России
Наказание России за сокрытие допинг-тестов добралось до Формулы-1. Российский гонщик Haas Никита Мазепин не сможет использовать флаг РФ во время всех гран-при.
Источник:РИА Новости
21-летний Мазепин в Формуле-1 сезона-2021 будет выступать под флагом нейтрального спортсмена.
Кстати Российского гонщика Формулы-1 оштрафовали за езду на красный сигнал светофора
Ограничения связаны с запретом WADA, согласно которому российские спортсмены теперь не имеют права участвовать в этапах чемпионатов мира под флагом России.
Ограничения будут действовать до 16 декабря 2022 года.
Информацию подтвердили в Российской автомобильной федерации (РАФ).
Те, кто участвует чемпионатах мира, должны ехать с наклейками "нейтральный атлет", если на их машинах написано "Россия". Гимн и флаг России использовать нельзя, но можно использовать цвета российского флага в раскраске машины,
– заявили в РАФ.
Заметим, что Мазепин дебютирует в Формуле-1.
Почему наказали россиян
- В декабре 2019 года WADA на 4 года лишила Россию права участвовать в международных соревнованиях.
- Независимые эксперты установили, что в базу Московской антидопинговой лаборатории вносились изменения с целью скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов.
- Россия подала апелляцию в CAS, где 17 декабря 2020 года решили отстранить россиян на два года, сократив дисквалификацию.
Большие турниры, где не будет российского флага / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью
-
Приедет ли Илон Маск в Украину и полетит ли украинец на Луну: интересные ставки от букмекеров2 февраля , 12:05
-
Ушел не по-царски: Селезнева со скандалом выгнали из "Колоса" – СМИ31 января , 23:50
-
Российский боец ММА Мусаев победил соперника, а затем устроил массовое побоище: видео31 января , 11:50