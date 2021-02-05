Наказание России за сокрытие допинг-тестов добралось до Формулы-1. Российский гонщик Haas Никита Мазепин не сможет использовать флаг РФ во время всех гран-при.

21-летний Мазепин в Формуле-1 сезона-2021 будет выступать под флагом нейтрального спортсмена.

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Ограничения связаны с запретом WADA, согласно которому российские спортсмены теперь не имеют права участвовать в этапах чемпионатов мира под флагом России.

Ограничения будут действовать до 16 декабря 2022 года.

Информацию подтвердили в Российской автомобильной федерации (РАФ).

Те, кто участвует чемпионатах мира, должны ехать с наклейками "нейтральный атлет", если на их машинах написано "Россия". Гимн и флаг России использовать нельзя, но можно использовать цвета российского флага в раскраске машины,

– заявили в РАФ.

Заметим, что Мазепин дебютирует в Формуле-1.

Почему наказали россиян

В декабре 2019 года WADA на 4 года лишила Россию права участвовать в международных соревнованиях.

Независимые эксперты установили, что в базу Московской антидопинговой лаборатории вносились изменения с целью скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов.

Россия подала апелляцию в CAS, где 17 декабря 2020 года решили отстранить россиян на два года, сократив дисквалификацию.



Большие турниры, где не будет российского флага / Инфографика 24 канала