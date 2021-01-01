Формула-1 опубликовала календарь сезона-2021
Формула-1 опубликовала календарь сезона-2021. Новый сезон "королевы автоспорта" начнется 19 марта в Австралии.
В сезоне 2021 запланировано 23 этапа. Формула-1 объявила календарь с 22 гран-при. Пока неизвестно, где пройдет четвертый этап. Его объявят позже.
Примечательно Шумахер официально будет выступать в Формуле-1
В 2021 году Формула-1 дебютирует в Саудовской Аравии. Там этап пройдет с 26 по 28 ноября.
Календарь Формулы-январь 2021
- Гран-при Австралии (19-21 марта)
- Гран-при Бахрейна (26-28 марта)
- Гран-при Китая (9-11 апреля)
- Четвертый этап будет объявлено позже (23-25 апреля)
- Гран-при Испании (7-9 мая)
- Гран-при Монако (20-23 мая)
- Гран-при Азербайджана (4-6 июня)
- Гран-при Канады (11-13 июня)
- Гран-при Франции (25-27 июня)
- Гран-при Австрии (2-4 июля)
- Гран-при Великобритании (16-18 июля)
- Гран-при Венгрии (30 июля - 1 августа)
- Гран-при Бельгии (27-29 августа)
- Гран-при Нидерландов (3-5 сентября)
- Гран-при Италии (10-12 сентября)
- Гран-при России (24-26 сентября)
- Гран-при Сингапура (1-3 октября)
- Гран-при Японии (8-10 октября)
- Гран-при США (22-24 октября)
- Гран-при Мексики (29-31 октября)
- Гран-при Бразилии (12-14 ноября)
- Гран-при Саудовской Аравии (26-28 ноября)
- Гран-при Абу-Даби (3-5 декабря)
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