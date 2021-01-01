Формула-1 опубликовала календарь сезона-2021. Новый сезон "королевы автоспорта" начнется 19 марта в Австралии.

В сезоне 2021 запланировано 23 этапа. Формула-1 объявила календарь с 22 гран-при. Пока неизвестно, где пройдет четвертый этап. Его объявят позже.

Примечательно Шумахер официально будет выступать в Формуле-1

В 2021 году Формула-1 дебютирует в Саудовской Аравии. Там этап пройдет с 26 по 28 ноября.

Календарь Формулы-январь 2021

Гран-при Австралии (19-21 марта) Гран-при Бахрейна (26-28 марта) Гран-при Китая (9-11 апреля) Четвертый этап будет объявлено позже (23-25 ​​апреля) Гран-при Испании (7-9 мая) Гран-при Монако (20-23 мая) Гран-при Азербайджана (4-6 июня) Гран-при Канады (11-13 июня) Гран-при Франции (25-27 июня) Гран-при Австрии (2-4 июля) Гран-при Великобритании (16-18 июля) Гран-при Венгрии (30 июля - 1 августа) Гран-при Бельгии (27-29 августа) Гран-при Нидерландов (3-5 сентября) Гран-при Италии (10-12 сентября) Гран-при России (24-26 сентября) Гран-при Сингапура (1-3 октября) Гран-при Японии (8-10 октября) Гран-при США (22-24 октября) Гран-при Мексики (29-31 октября) Гран-при Бразилии (12-14 ноября) Гран-при Саудовской Аравии (26-28 ноября) Гран-при Абу-Даби (3-5 декабря)

Отметим, что в сезоне-2021 из-за пандемии коронавируса останется неизменным регламент. Новый регламент вступит в силу в сезоне-2022.