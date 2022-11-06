Боруссия уже по итогам первого тайма почти гарантировала себе победу и три очка. За "шмелей" забивали Юссуфа Мусоко (дубль) и Джованни Рейна (с пенальти).

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Курьезные падения медиков

Клубные врачи Бохума и Боруссии прибавили веселья на футбольном поле. Они несколько раз выбегали на поле, чтобы помочь своим футболистам. Но их курьезные действия едва не привели к еще более серьезным травмам.

Сначала один из представителей Боруссии поскользнулся и сбил с ног 28-летнего защитника Рафаэля Геррейро, выступающего за дортмундский клуб.

Фрагмент курьезного падения врача Боруссии

На этом эпические падения медиков не окончились. Но на этот раз главным действующим лицом курьеза был врач Бохума. Он прибежал к пострадавшему Антони Лосилье, но в последний момент потерял контроль и врезался ногой в голову опытного игрока Бохума.

Тот от удара перевернулся на другую сторону. Врач сразу извинился. К счастью, оба травмированных смогли продолжить поединок.

Врач заехал ногой в голову: видео момента