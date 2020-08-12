Пидручный поборется со звездными биатлонистами в шоу-гонке в Германии
Украинский биатлонист и капитан мужской команды Дмитрий Пидручный примет участие в шоу-гонке City Biathlon, которая пройдет в Германии. Он попытается составить достойную конкуренцию Иоганнесу Бё и другим элитным биатлонистам.
Украинец стал одним из восьми участников элитного шоу. Об этом сообщает пресс-служба City Biathlon.
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Соревнования состоятся 27 сентября во Висбадене (Германия). В этом году организаторы прибегли к особым изменениям, связанным с пандемией коронавируса.
Презентация всех участников соревнований будет происходить виртуально в соцсетях City Biathlon.
Смогут ли гонку посетить болельщики
Организаторы внесли коррективы и сократили маршрут трассы. В нескольких зонах смогут разместиться болельщики, которые будут иметь именные билеты.
Любители биатлона смогут увидеть гонку в прямом эфире немецкого телеканала ZDF. Они будут транслировать мужскую и женскую гонки.
Кто выступит в гонке
Мужчины
- Иоганнес Бё (Норвегия)
- Бенедикт Долль и Филипп Хорн (оба – Германия)
- Яков Фак (Словения)
- Кантен Фийон-Майе (Франция)
- Лукас Хофер (Италия)
- Юлиан Эберхард (Австрия)
- Дмитрий Пидручный (Украина)
Женщины
- Доротея Вирер (Италия)
- Ванесса Хинц (Германия)
- Каролин Горхлер (Германия)
- Ингрид-Ланнмарк Тандреволл (Норвегия)
- Жюлья Симон (Франция)
- Моника Хойниш-Старега (Польша)
- Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)
- Лена Хекки (Швейцария)
Добавим, что украинка Вита Семеренко выиграла женскую гонку City-Biathlon еще в 2012 году. Также в Германии выступали Юлия Джима, Елена Пидгрушная и Валя Семеренко. Именно Джима в 2018 году последней представляла Украину на этих соревнованиях. В 2019 году украинцы не участвовали в таких гонках.
Достижения Дмитрия Пидручного: главное
- Чемпион мира, чемпион и призер зимней Универсиады.
- Призер чемпионатов Европы по биатлону, участник и призер этапов Кубка мира по биатлону.
- Участник сборной Украины по биатлону на зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году и в Пхёнчхане в 2018 году.
- Капитан мужской сборной Украины по биатлону.
- В марте 2019 года стал первым украинцем, который стал чемпионом мира по биатлону среди мужчин, победив в гонке преследования.