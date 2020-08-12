Украинский биатлонист и капитан мужской команды Дмитрий Пидручный примет участие в шоу-гонке City Biathlon, которая пройдет в Германии. Он попытается составить достойную конкуренцию Иоганнесу Бё и другим элитным биатлонистам.

Украинец стал одним из восьми участников элитного шоу. Об этом сообщает пресс-служба City Biathlon.

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Соревнования состоятся 27 сентября во Висбадене (Германия). В этом году организаторы прибегли к особым изменениям, связанным с пандемией коронавируса.

Презентация всех участников соревнований будет происходить виртуально в соцсетях City Biathlon.

Смогут ли гонку посетить болельщики

Организаторы внесли коррективы и сократили маршрут трассы. В нескольких зонах смогут разместиться болельщики, которые будут иметь именные билеты.

Любители биатлона смогут увидеть гонку в прямом эфире немецкого телеканала ZDF. Они будут транслировать мужскую и женскую гонки.

Кто выступит в гонке

Мужчины

Иоганнес Бё (Норвегия)

Бенедикт Долль и Филипп Хорн (оба – Германия)

Яков Фак (Словения)

Кантен Фийон-Майе (Франция)

Лукас Хофер (Италия)

Юлиан Эберхард (Австрия)

Дмитрий Пидручный (Украина)

Женщины

Доротея Вирер (Италия)

Ванесса Хинц (Германия)

Каролин Горхлер (Германия)

Ингрид-Ланнмарк Тандреволл (Норвегия)

Жюлья Симон (Франция)

Моника Хойниш-Старега (Польша)

Екатерина Юрлова-Перхт (Россия)

Лена Хекки (Швейцария)

Добавим, что украинка Вита Семеренко выиграла женскую гонку City-Biathlon еще в 2012 году. Также в Германии выступали Юлия Джима, Елена Пидгрушная и Валя Семеренко. Именно Джима в 2018 году последней представляла Украину на этих соревнованиях. В 2019 году украинцы не участвовали в таких гонках.

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