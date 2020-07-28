Кубок мира по биатлону-2020/2021: состоятся ли гонки на фоне пандемии
Биатлонный сезон 2020/2021 состоится несмотря на пандемию COVID-19. Международный союз биатлонистов (IBU) разработает несколько вариантов проведения сезона.
Сезон хотят провести в соответствии с планом
В IBU заявили, что хотят провести сезон в соответствии с планом, информирует ТАСС. Сезон должен начаться 28 ноября в финском Контиолахти.
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Также в IBU отметили, что готовятся к различным сценариям.
Пока рано говорить о том, как будет выглядеть будущий зимний сезон. Лучшим сценарием по-прежнему остается проведение Кубка мира и других серий, согласно расписанию. Однако мы готовимся к разным сценариям,
– заявили в IBU.
Там отметили, что находятся в диалоге с организаторами гонок, чтобы оценить ситуацию в каждом из мест проведения соревнований.
В IBU пытаются предсказать финансовые последствия проведения мероприятий без зрителей.
Теперь мы оценим полученную информацию и разработаем альтернативные сценарии подготовки к зиме. Дополнительная информация поступит в течение следующих недель и месяцев,
– сообщили в IBU.
Сезон 2020/2021 продлится до 21 марта и завершится в норвежском Хольменколлене. Чемпионат мира должен состояться с 11 по 21 февраля 2021 года в Поклюке (Словения).
Календарь биатлонного сезона 2020/2021
- 27-29 ноября, Контиолахти (Финляндия)
- 30 ноября – 6 декабря, Эстерсунд (Швеция)
- 7-13 декабря, Хохфильцен (Австрия)
- 14-20 декабря, Анси (Франция)
- 4-10 января, Оберхоф (Германия)
- 11-17 января, Рупольдинг (Германия)
- 18-24 января, Антхольц (Италия)
- 9-21 февраля – чемпионат мира Поклюка (Словения)
- 23 февраля – 1 марта, Пекин (Китай)
- 8-14 марта, Нове-Место (Чехия)
- 16-21 марта, Хольменколлен (Осло, Норвегия)