Биатлонный сезон 2020/2021 состоится несмотря на пандемию COVID-19. Международный союз биатлонистов (IBU) разработает несколько вариантов проведения сезона.

Сезон хотят провести в соответствии с планом

В IBU заявили, что хотят провести сезон в соответствии с планом, информирует ТАСС. Сезон должен начаться 28 ноября в финском Контиолахти.

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Также в IBU отметили, что готовятся к различным сценариям.

Пока рано говорить о том, как будет выглядеть будущий зимний сезон. Лучшим сценарием по-прежнему остается проведение Кубка мира и других серий, согласно расписанию. Однако мы готовимся к разным сценариям,

– заявили в IBU.

Там отметили, что находятся в диалоге с организаторами гонок, чтобы оценить ситуацию в каждом из мест проведения соревнований.

В IBU пытаются предсказать финансовые последствия проведения мероприятий без зрителей.

Теперь мы оценим полученную информацию и разработаем альтернативные сценарии подготовки к зиме. Дополнительная информация поступит в течение следующих недель и месяцев,

– сообщили в IBU.

Сезон 2020/2021 продлится до 21 марта и завершится в норвежском Хольменколлене. Чемпионат мира должен состояться с 11 по 21 февраля 2021 года в Поклюке (Словения).

Календарь биатлонного сезона 2020/2021

27-29 ноября, Контиолахти (Финляндия)

30 ноября – 6 декабря, Эстерсунд (Швеция)

7-13 декабря, Хохфильцен (Австрия)

14-20 декабря, Анси (Франция)

4-10 января, Оберхоф (Германия)

11-17 января, Рупольдинг (Германия)

18-24 января, Антхольц (Италия)

9-21 февраля – чемпионат мира Поклюка (Словения)

23 февраля – 1 марта, Пекин (Китай)

8-14 марта, Нове-Место (Чехия)

16-21 марта, Хольменколлен (Осло, Норвегия)

Прошлый сезон был досрочно завершен из-за пандемии. В частности, был отменен этап в Норвегии. На других этапах были отменены некоторые гонки и запрещен вход зрителям.