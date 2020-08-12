Український біатлоніст та капітан чоловічої команди Дмитро Підручний візьме участь у шоу-гонці City Biathlon, яка відбуватиметься у Німеччині. Він спробує скласти гідну конкуренцію Йоганнесу Бьо та іншим елітним біатлоністам.

Українець став одним із восьми учасників елітного шоу. Про це повідомляє пресслужба City Biathlon.

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Змагання відбудуться 27 вересня у Вісбадені (Німеччина). Цього року організатори вдались до особливих змін пов'язаних із пандемією коронавірусу.

Презентація всіх учасників змагань відбуватиметься віртуально у соцмережах City Biathlon.

Чи зможуть гонку відвідати вболівальники

Організатори внесли корективи та скоротили маршрут траси. У декількох зонах зможуть розміститись вболівальники, які будуть мати іменні квитки.

Любителі біатлону зможуть переглянути гонку у прямому ефірі німецького телеканалу ZDF. Вони транслюватимуть чоловічу та жіночу гонки.

Хто виступить у гонці

Чоловіки

Йоганнес Бьо (Норвегія)

Бенедикт Долль і Філіпп Хорн (обидва – Німеччина)

Яков Фак (Словенія)

Кентен Фійон-Має (Франція)

Лукас Хофер (Італія)

Юліан Ебергард (Австрія)

Дмитро Підручний (Україна)

​Жінки

Доротея Вірер (Італія)

Ванесса Хінц (Німеччина)

Каролін Горхлер (Німеччина)

Інгрід-Ланнмарк Тандреволл (Норвегія)

Жулья Сімон (Франція)

Моніка Хойніш-Старега (Польща)

Катерина Юрлова-Перхт (Росія)

Лена Хеккі (Швейцарія)

Додамо, що українка Віта Семеренко виграла жіночу гонку City-Biathlon ще у 2012 році. Також в Німеччині виступали Юлія Джима, Олена Підгрушна та Валя Семеренко. Якраз Джима у 2018 році останньою представляла Україну на цих змаганнях. У 2019 році українці не брали участь у таких гонках.

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