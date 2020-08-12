Підручний позмагається із зірковими біатлоністами у шоу-гонці в Німеччині
Український біатлоніст та капітан чоловічої команди Дмитро Підручний візьме участь у шоу-гонці City Biathlon, яка відбуватиметься у Німеччині. Він спробує скласти гідну конкуренцію Йоганнесу Бьо та іншим елітним біатлоністам.
Українець став одним із восьми учасників елітного шоу. Про це повідомляє пресслужба City Biathlon.
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Змагання відбудуться 27 вересня у Вісбадені (Німеччина). Цього року організатори вдались до особливих змін пов'язаних із пандемією коронавірусу.
Презентація всіх учасників змагань відбуватиметься віртуально у соцмережах City Biathlon.
Чи зможуть гонку відвідати вболівальники
Організатори внесли корективи та скоротили маршрут траси. У декількох зонах зможуть розміститись вболівальники, які будуть мати іменні квитки.
Любителі біатлону зможуть переглянути гонку у прямому ефірі німецького телеканалу ZDF. Вони транслюватимуть чоловічу та жіночу гонки.
Хто виступить у гонці
Чоловіки
- Йоганнес Бьо (Норвегія)
- Бенедикт Долль і Філіпп Хорн (обидва – Німеччина)
- Яков Фак (Словенія)
- Кентен Фійон-Має (Франція)
- Лукас Хофер (Італія)
- Юліан Ебергард (Австрія)
- Дмитро Підручний (Україна)
Жінки
- Доротея Вірер (Італія)
- Ванесса Хінц (Німеччина)
- Каролін Горхлер (Німеччина)
- Інгрід-Ланнмарк Тандреволл (Норвегія)
- Жулья Сімон (Франція)
- Моніка Хойніш-Старега (Польща)
- Катерина Юрлова-Перхт (Росія)
- Лена Хеккі (Швейцарія)
Додамо, що українка Віта Семеренко виграла жіночу гонку City-Biathlon ще у 2012 році. Також в Німеччині виступали Юлія Джима, Олена Підгрушна та Валя Семеренко. Якраз Джима у 2018 році останньою представляла Україну на цих змаганнях. У 2019 році українці не брали участь у таких гонках.
Досягнення Дмитра Підручного: головне
- Чемпіон світу, чемпіон та призер зимової Універсіади.
- Призер чемпіонатів Європи з біатлону, учасник та призер етапів кубка світу з біатлону.
- Учасник збірної України з біатлону на зимових Олімпійських іграх у Сочі в 2014 році та у Пхьончхані в 2018 році.
- Капітан чоловічої збірної України з біатлону.
- У березні 2019 року став першим українцем, який став чемпіоном світу з біатлону серед чоловіків, перемігши в гонці переслідування.