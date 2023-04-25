Прекратят свое существование в случае вылета: коллектив находится на "красной территории" УПЛ

ПФК Львов может прекратить свое существование из-за плохих результатов. "Городцам" не предсказывают будущего вообще.

Профессиональный футбольный клуб Львов может прекратить существование в случае вылета из Украинской Премьер-лиги. Сейчас "золотые львы" занимают последнюю строчку чемпионата.

Достойно внимания Провалы в обороне сказались: Львов потерпел болезненное поражение от Металлиста 1925 – видео

Последствия серьезные

Проблема с исчезновением клубов в Украине до сих пор акутальна. ПФК Львов может не продлить свое существование в случае вылета из элитного дивизиона Украины. Все потому, что львовский коллектив станет неинтересен инвесторам, что и может стать решающим фактором в дальнейшей судьбе "золотых львов".

Это мое мнение, учитывая, как происходят там события, какова ситуация, насколько у инвестора есть интерес к клубу. Не думаю, что если команда вылетит, будет какое-то продолжение,

– рассказал журналист Игорь Цыганик.

Дела львовского коллектива в текущем сезоне