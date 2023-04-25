Професійний футбольний клуб Львів може припинити своє існування в разі вильоту з Української Прем'єр-ліги. Наразі "золоті леви" посідають останню сходинку чемпіонату.
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Наслідки серйозні
Проблема зі зникненням клубів в Україні до цих пір акутальна. ПФК Львів може не продовжити своє існування у разі вильоту з елітного дивізіону України. Все через те, що львівський колектив стане нецікавий інвесторам, що і може сати вирішальним фактором у подальшій долі "золотих левів".
Це моя думка з огляду на те, як відбуваються там події, яка ситуація, наскільки у інвестора є інтерес до клубу. Не думаю, що якщо команда вилетить, буде якесь продовження,
– розповів журналіст Ігор Циганик.
Справи львівського колектива у поточному сезоні
- Нагадаємо, що "золоті леви" активно попрацювали у зимове трансферне вікно. Львівський колектив у міжсезонні підписав відразу 14 нових футболістів, серед яких як досвідчені українці, так і легіонери.
- Проте така тотальна перебудова "містянам" не допомогла. Львів йде на дні турнірної таблиці УПЛ. За 8 турів до фінішу львівський колектив відстає на 6 очок від зони перехідних матчів і на 9 від прямого порятунку.
- Додамо, що Львів ще й встиг змінити цього сезону головного тренера команди. "Золоті леви" не довго оплакували відставку Олега Дулуба, який очолював команду протягом 1,5 року. На його місце головного тренера Львова прийшов Анатолій Безсмертний.