Профессиональный футбольный клуб Львов может прекратить существование в случае вылета из Украинской Премьер-лиги. Сейчас "золотые львы" занимают последнюю строчку чемпионата.
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Последствия серьезные
Проблема с исчезновением клубов в Украине до сих пор акутальна. ПФК Львов может не продлить свое существование в случае вылета из элитного дивизиона Украины. Все потому, что львовский коллектив станет неинтересен инвесторам, что и может стать решающим фактором в дальнейшей судьбе "золотых львов".
Это мое мнение, учитывая, как происходят там события, какова ситуация, насколько у инвестора есть интерес к клубу. Не думаю, что если команда вылетит, будет какое-то продолжение,
– рассказал журналист Игорь Цыганик.
Дела львовского коллектива в текущем сезоне
- Напомним, что "золотые львы" активно поработали в зимнее трансферное окно. Львовский коллектив в межсезонье подписал сразу 14 новых футболистов, среди которых опытные украинцы, так и легионеры.
- Однако такая тотальная перестройка "горожанам" не помогла. Львов идет на дни турнирной таблицы УПЛ. За 8 туров до финиша львовский коллектив отстает на 6 очков от зоны переходных матчей и на 9 от прямого спасения.
- Добавим, что Львов еще и успел сменить в этом сезоне главного тренера команды. "Золотые львы" не долго оплакивали отставку Олега Дулуба, возглавлявшего команду в течение полутора лет. На его место главного тренера Львова пришел Анатолий Бессмертный.