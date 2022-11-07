"Можем встретиться с Роналду или Моуринью": Петряк оценил возможных соперников Шахтера в ЛЕ

Полузащитник "горняков" Иван Петряк проанализировал потенциальных соперников в стыковых матчах Лиги Европы. Жеребьевка турнира состоится в 14:00.

Сегодня донецкий Шахтер узнает соперника в 1/16 Лиги Европы. Начало церемонии жеребьевки состоится в швейцарском Ньоне в 14:00 по киевскому времени.

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Вингер Шахтера Иван Петряк рассказал, какого соперника он хотел бы получить.

Соперники в Лиге Европы? Конечно, присматривались. Шахтер получил потенциальных соперников в плей-офф Лиги Европы – возможна встреча с Роналду или Моуринью. Трудно сказать. Конечно, хочется проходить как можно дальше. Лига Европы – это Лига Европы. Но бывает так, что сильных оппонентов можешь пройти, а слабее – нет. Надо смотреть жеребьевку и уже потом работать,

– сказал Петряк.

Отметим, что соперником "горняков" станет одна из команд, занявшая второе место в своей группе Лиги Европы. Именно с ними и придется соперничать за выход в 1/8 финала Лиги Европы.

Потенциальные соперники Шахтера в плей-офф Лиги Европы

Манчестер Юнайтед (Англия)

Мидтьюлланн (Дания)

Монако (Франция)

Нант (Франция)

Ренн (Франция)

Рома (Италия)

ПСВ (Нидерланды)

Унион Берлин (Германия)

Матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 16 и 23 февраля 2023 года.