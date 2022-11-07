Сьогодні донецький Шахтар дізнається суперника в 1/16 Ліги Європи. Початок церемонії жеребкування відбудеться в швейцарському Ньоні о 14:00 за київським часом.
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Вінгер Шахтаря Іван Петряк розповів, якого суперника він би хотів отримати.
Суперники у Лізі Європи? Звичайно, приглядались. Шахтар отримав потенційних суперників у плей-оф Ліги Європи – можлива зустріч з Роналду або Моурінью. Важко сказати. Звичайно, хочеться проходити якомога далі. Ліга Європи – це Ліга Європи. Але буває ж так, що сильніших опонентів можеш пройти, а слабших – ні. Треба дивитись жеребкування і вже потім працювати,
– сказав Петряк.
Зазначимо, що суперником "гірників" стане одна з команд, яка посіла друге місце у своїй групі Ліги Європи. Саме з ними й доведеться змагатися за вихід до 1/8 фіналу Ліги Європи.
Потенційні суперники Шахтаря в плей-оф Ліги Європи
- Манчестер Юнайтед (Англія)
- Мідтьюлланн (Данія)
- Монако (Франція)
- Нант (Франція)
- Ренн (Франція)
- Рома (Італія)
- ПСВ (Нідерланди)
- Уніон Берлін (Німеччина)
Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 16 та 23 лютого 2023 року.