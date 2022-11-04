Команда Игора Йовичевича с разгромным счетом 0:4 уступила Лепцигу и завершила выступления в Лиге чемпионов. Однако Шахтер гарантировал себе участие во втором по рангу еврокубковом турнире. А вот подготовку к евровесне "горняки" проведут за океаном.

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Представитель Украины в Лиге Европы планирует отправиться в Соединенные Штаты. Там "горняки" проведут подготовку ко второй части сезона. Однако главной целью турне станет сбор средств для украинских семей, пострадавших от российского вторжения.

По сообщению зарубежных источников, Шахтер намерен в январе провести четыре товарищеских матча. Представители клуба уже провели переговоры с Ди Си Юнайтед, который тренирует Уэйн Руни, Интер Майами, где одним из владельцев является Дэвид Бекхэм и ФК Даллас.

Отметим, что эта поездка станет не первым заокеанским турне донецкой команды. В 2015 году Шахтер провел выставочные матчи в Бразилии против ведущих команд страны.

К слову, ближайший поединок подопечные Игора Йовичевича проведут 5 ноября против Ингульца. Встреча начнется в 15.00.