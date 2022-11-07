Сегодня донецкий Шахтер узнает соперника в 1/16 Лиги Европы. Начало церемонии жеребьевки состоится в швейцарском Ньоне в 14:00 по киевскому времени.
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Вингер Шахтера Иван Петряк рассказал, какого соперника он хотел бы получить.
Соперники в Лиге Европы? Конечно, присматривались. Шахтер получил потенциальных соперников в плей-офф Лиги Европы – возможна встреча с Роналду или Моуринью. Трудно сказать. Конечно, хочется проходить как можно дальше. Лига Европы – это Лига Европы. Но бывает так, что сильных оппонентов можешь пройти, а слабее – нет. Надо смотреть жеребьевку и уже потом работать,
– сказал Петряк.
Отметим, что соперником "горняков" станет одна из команд, занявшая второе место в своей группе Лиги Европы. Именно с ними и придется соперничать за выход в 1/8 финала Лиги Европы.
Потенциальные соперники Шахтера в плей-офф Лиги Европы
- Манчестер Юнайтед (Англия)
- Мидтьюлланн (Дания)
- Монако (Франция)
- Нант (Франция)
- Ренн (Франция)
- Рома (Италия)
- ПСВ (Нидерланды)
- Унион Берлин (Германия)
Матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 16 и 23 февраля 2023 года.