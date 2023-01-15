Первый принялся критиковать решение местной федерации российский тренер с армянскими корнями Александр Григорян. Он публично выразил свое недовольство российским СМИ. 24 канал.

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Григорян: На назначение Петракова я смотрю крайне негативно

56-летний наставник уверен, что национальную сборную должен возглавлять тренер, имеющий паспорт Армении.

Важно выскажусь, что на назначение Петракова я смотрю крайне негативно. Я сам русский родился в Армении, но вырос в России, но когда речь идет о сборной Армении, я всегда высказывался, что главный тренер должен быть армянин. Это не значит, что я отношусь к этому с националистической точки зрения, но я на практике столкнулся с этим и пришел к такому выводу,

– сказал Григорян.

Российский тренер-провокатор отметил двух человек, которые развивают футбол в Армении – Джеван Челоянец и Артур Согомонян: "Это люди, которые строят в Армении академии, вкладывают деньги в детско-юношеский футбол, относятся к этому очень серьезно. Только армянин может понять менталитет игроков и то, как нужно мотивировать команду, поэтому я категорически против назначения Петракова», – добавил российский наставник с армянскими корнями.

Григорян заверил, что сборная рассматривала и армянских тренеров. Александр назвал, по его мнению, лучшего кандидата на должность главного тренера национальной команды. Им стал Егише Меликян, приведший Пюник в чемпионство в Армении.

Любопытно! Егише Меликян хорошо знаком украинскому болельщику. Начинал свою карьеру армянин в статусе помощника тренера в Стали, которую в 2017 году и сам возглавил. В течение 2019-2020 годов был ассистентом и впоследствии и главным тренером футбольного клуба ПФК Львов. На протяжении своей карьеры футболист выступал на две страны – родную Армению и Украину.

Александр Григорян за свою немалую уже тренерскую карьеру не может похвастаться какими-либо достижениями. Он сменил уже не один десяток российских клубов. Можно выделить разве что период у Анжи, во главе которого он провел 20 матчей.

Петраков же 13 января официально покинул сборную Украины. До этого Александр Васильевич работал с разными возрастными категориями "сине-желтых". Наибольшим достижением в карьере является звание чемпиона мира во главе сборной Украины до 20 лет, которое команда получила в 2019 году.