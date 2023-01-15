Перший взявся критикувати рішення місцевої федерації російський тренер із вірменським корінням Олександр Григорян. Він публічно висловив своє незадоволення російським ЗМІ, пише 24 канал.

До теми Офіційно: екстренер збірної України Олександр Петраков став головним тренером Вірменії

Григорян: На призначення Петракова я дивлюсь вкрай негативно

56-річний наставник впевнений, що національну збірну повинен очолювати тренер, який має паспорт Вірменії.

Принципово висловлюся, що на призначення Петракова я дивлюся вкрай негативно. Я сам росіянин, народився у Вірменії, але виріс у Росії, але коли йдеться про збірну Вірменії, я завжди висловлювався, що головний тренер має бути вірменин. Це не означає, що я ставлюсь до цього з націоналістичної точки зору, але я на практиці зіткнувся з цим і дійшов такого висновку,

– сказав Григорян.

Російський тренер-провокатор відзначив двох осіб, які розвивають футбол у Вірменії – Джеван Челоянець та Артур Согомонян: "Це люди, які будують у Вірменії академії, вкладають гроші у дитячо-юнацький футбол, ставляться до цього дуже серйозно. Тільки вірменин може зрозуміти менталітет гравців і те, як треба мотивувати команду, тому я категорично проти призначення Петракова", – додав російський наставник з вірменським корінням.

Григорян запевнив, що збірна розглядала й вірменських тренерів. Олександр назвав, на його думку, найкращого кандидата на посаду головного тренера національної команди. Ним став Єгіше Мелікян, який привів Пюнік до чемпіонства у Вірменії.

Цікаво! Єгіше Мелікян добре знайомий українському уболівальнику. Розпочинав свою кар'єру вірменин у статусі асистента тренера у Сталі, яку у 2017 році й сам очолив. Протягом 2019 – 2020 років був асистентом та згодом й головним тренером футбольного клубу ПФК Львів. Протягом своєї кар'єри футболіста виступав на дві країни – рідну Вірменію та Україну.

Олександр Григорян за свою чималу вже тренерську кар'єру не може похвалитись якимись здобутками. Він змінив вже не один десяток російських клубів. Можна виділити хіба що період в Анжи, на чолі якого він провів 20 матчів.

Петраков ж 13 січня офіційно покинув збірну України. До цього Олександр Васильович працював із різними віковими категоріями "синьо-жовтих". Найбільшим досягненням у кар'єрі є звання чемпіона світу на чолі збірної України віком до 20 років, яке команда здобула у 2019 році.