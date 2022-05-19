Петраков "списал" 5 футболистов по расположению сборной Украины: среди них четыре динамовца
Источник:УАФ
Сборная Украины провела три контрольных матча в подготовке к игре против Шотландии. Тренерский штаб "сине-желтых" сделал первые ротации в составе.
Минус четыре футболиста
Тренерский штаб во главе с Александром Петраковым определился с футболистами, точно не надевшими футболке сборной в матчах, которые состоятся в июне. "Сине-желтых" покинут сразу четыре игрока киевского Динамо.
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Главный наставник "указал на дверь" Денису Гармашу, Виталию Буяльскому, Артему Беседину, получившему травму Сергею Булеце и защитнику Шахтера Ефиму Коноплю. Подтвердилась информация, которую ранее изложило издание Динамомании об уходе игроков киевского клуба.
Список игроков сборной Украины
- Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Дмитрий Потрошитель, Андрей Лунин;
- Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Виталий Миколенко, Эдуард Соболь, Тарас Качараба;
- Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Александр Зубков;
- Нападающие: Артем Довбык, Роман Яремчук, Данило Сикан.
Отметим, что в расположении украинской сборной остается центральный защитник Динамо Денис Попов, получивший повреждение в игре против итальянского Эмполи. Футболист отправился в Рим, где медицинское обследование подтвердило, что ахилл цел, но на восстановление центрбека нужно около двух недель.
Подготовка сборной Украины: главное
- В апреле сборная уже провела три поединка. В стартовом матче "сине-желтые" обыграли Боруссию Менхенгладбах (1:2). Голы в футболке национальной команды забивали дебютанты – Михаил Мудрик и Александр Пихалонок.
- Во второй встрече подопечные Петракова продолжили победную серию. В Хорватии украинские футболисты одержали убедительную победу над итальянским Эмполи со счетом 1:3.
- Риека прервала эту серию Украины в третьем контрольном спарринге сборной в процессе подготовки к игре плей-офф отбора чемпионата мира-2022. С хорватами главная команда страны расписала мировую 1:1.
- Впереди у сборной точно будет один поединок против африканской сборной (26 мая). Еще один матч под вопросом.
- В целом подготовка Украины продлится около месяца, а уже 1 июня команда Петракова в Глазго сыграет против Шотландии. В случае победы "сине-желтые" встретятся с Уэльсом в финальной борьбе за путевку в Катар.