В апреле 2022 года в издании The Guardian вышло интервью с Александром Петраковым, в котором он заявил, что взял бы в руки оружие, чтобы защищать Украину от российских захватчиков. Сам тренер пытался попасть в ряды украинских защитников, но его не взяли из-за возраста.

В то же время россию официально не допустили к отбору на Евро-2024.

россиянам очень не понравились такие высказывания Петракова, поэтому они начали жаловаться в УЕФА по этому поводу. россияне требовали дисквалификации Петракова, хотя именно сборная россии и российские клубы к тому времени уже были отстранены от всех международных матчей.

"Я бы еще раз повторил все то, что сказал. Этот вопрос должны решать юристы. Но я от своих слов не отказываюсь", – заявил Петраков.

И все же в УЕФА решили наказать Петракова. Правда, все ограничилось предупреждением и штрафом. В Украинской ассоциации футбола заявили, что сам штраф "незначителен", и что они без проблем его заплатят.

О сумме штрафа не знает и сам Петраков.

"Не знаю, какой штраф. Это правда, мне президент сказал, а что там – я не знаю, не могу ответить. Не знаю, какой штраф, какая сумма", – рассказал главный тренер сборной Украины.