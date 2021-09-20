Петраков не планировал вызывать Караваева в сборную Украины, – журналист

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков не планировал вызывать на матчи отбора ЧМ-2022 полузащитника Динамо Александра Караваева.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, "вмешались определенные люди и произошли определенные обстоятельства, и Караваева все же вызвали в национальную команду".

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"Я вам хочу сказать, что в предварительном списке Петракова на ближайшие матчи не было и Караваева. Он не хотел вызывать", – отметил он.

Но там вмешались определенные люди, и Караваев оказался в списке. Нельзя же отказываться от игрока из-за одной ошибки. Караваев – игрок уровня сборной Украины,

– сказал Цыганик.

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