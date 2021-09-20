Петраков не планировал вызывать Караваева в сборную Украины, – журналист

20 сентября 2021 , 20:51
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Цыганик LIVE

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков не планировал вызывать на матчи отбора ЧМ-2022 полузащитника Динамо Александра Караваева.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, "вмешались определенные люди и произошли определенные обстоятельства, и Караваева все же вызвали в национальную команду".

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"Я вам хочу сказать, что в предварительном списке Петракова на ближайшие матчи не было и Караваева. Он не хотел вызывать", – отметил он.

Но там вмешались определенные люди, и Караваев оказался в списке. Нельзя же отказываться от игрока из-за одной ошибки. Караваев – игрок уровня сборной Украины,
– сказал Цыганик.

Конфликт Петракова с футболистами

  • Тренер сборной Украины Александр Петраков не вызывал в сборную хавбека Руслана Малиновского. Футболист и тренер имели конфликт в СМИ после матчей в сентябре – Петраков обвинил игрока в том, что тот не захотел оставаться на матч с Чехией. Малиновский изложил свою версию событий.
  • Ранее Петраков публично раскритиковал Караваева, который, как сказал тренер, не умеет обороняться. Караваев допустил результативную ошибку в матче против Казахстана.
  • В контрольном матче против Чехии справа в обороне играл Александр Тимчик.
Автор: Юрій Семенюк