Петраков может покинуть сборную Украины в случае проигрыша в игре с боснийцами, – СМИ

Матч против сборной Боснии и Герцеговины может стать решающим для тренера сборной Украины Александра Петракова. В случае проигрыша он может покинуть сборную.

Решающая партия для Петракова

Издание отмечает, что в случае поражения Украины в матче против боснийцев Петраков подаст прошение об отставке. Если он этого не сделает, он будет уволен решением исполкома UAF, который состоится 17 ноября.

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Однако в случае победы "сине-желтых" в Боснии и Герцеговине Петраков выведет команду в плей-офф.

По сообщениям СМИ, на заседании исполкома UAF 17 ноября куратором судебной системы должен быть утвержден итальянский специалист Никола Риццоли.

Путь Украины в ЧМ-2022

Во вторник, 16 ноября, сборная Украины встретится в решающем отборочном матче ЧМ-2022 с командой Боснии и Герцеговины. Игра начнется в 21:45.

В Зенице украинцы останутся довольны только победой.

Германия, Дания и Бразилия уже досрочно вышли на Чемпионат мира по футболу 2022 года.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Карьера Петракова в сборной