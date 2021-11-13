Вирішальна гра для Петракова

Видання зазначає, що у разі поразки України у матчі проти боснійців Петраков сам попросить про відставку. Якщо ж він цього не зробить, то його буде звільнено за рішенням Виконкому УАФ, який відбудеться 17 листопада.

Читайте також Є над чим працювати, – Маліновський розповів про своє повернення до збірної України

Проте якщо "синьо-жовті" переможуть у Боснії і Герцеговини, то Петраков керуватиме збірною і у матчах плей-офф.

За інформацією ЗМІ, на засіданні Виконкому УАФ 17 листопада куратором суддівського корпусу має затвердити італійського фахівця Ніколу Ріццолі.

Шлях України до чемпіонату світу-2022

У вівторок, 16 листопада збірна України зустрінеться у вирішальному матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2022 проти команди Боснії і Герцеговини. Гра розпочнеться о 21:45.

В Зеніці українців влаштує тільки перемога.

На чемпіонат світу-2022 з футболу достроково уже вийшли Німеччина, Данія та Бразилія.

Чемпіонат світу з футболу відбудетьсяз 21 листопада по 18 грудня 2022 року в Катарі.

Кар'єра Петракова у збірній