Малиновский: нужно готовиться к следующей игре

Сборная Украины сыграла вничью 1:1 с Болгарией в товарищеском матче в Одессе. За весь поединок "сине-желтые" нанесли более 30 ударов, трижды забили из офсайда.

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Не припомню, когда мы нанесли столько ударов за матч. Есть над чем работать, двигаемся дальше. Конечно, хотели победить Болгарию, потому что играли в Одессе. Впереди более важные цели, поэтому нужно готовиться к следующей игре,

– сказал полузащитник Аталанты.

Руслан заявил, что ему несколько непривычно играть на позиции в центре поля, однако он не считает это проблемой.

"Я давно не играл в центре, поскольку в Аталанте уже давно играю больше атакующего игрока. Несколько необычно, но я очень хорошо знаю эту позицию и что нужно делать. Я понимаю, как играют партнеры по команде, поэтому для меня это не было проблемой", – отметил Малиновский.

Футболист подчеркнул, что от матча с Болгарией надо взять лишь позитив, поскольку с боснийцами их ожидает совсем другая игра.

"В Боснии будет совсем другая игра, поэтому от встречи с Болгарией нужно взять только позитив и ничего другого. Это будет самый важный матч, который мы должны выигрывать", – подытожил игрок сборной Украины.

Конфликт между Малиновским и Петраковым.

Руслан пропустил октябрьские поединки отбора чемпионата мира-2022 из-за конфликтной ситуации с наставником сборной.

В сентябре Малиновский не попал в основной состав сборной Украины в матчах отбора на чемпионат мира-2022 против Казахстана и Франции.

Перед товарищеским матчем против Чехии Руслан оставил расположение сборной.

И накануне главного матча против боснийцев тренер и футболист все же нашли способ помириться.

Уже 16 ноября сборная Украины встретится в решающем матче квалификации на чемпионат мира-2022 против команды Боснии и Герцеговины. Игра начнется в 21:45.