Решающая партия для Петракова
Издание отмечает, что в случае поражения Украины в матче против боснийцев Петраков подаст прошение об отставке. Если он этого не сделает, он будет уволен решением исполкома UAF, который состоится 17 ноября.
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Однако в случае победы "сине-желтых" в Боснии и Герцеговине Петраков выведет команду в плей-офф.
По сообщениям СМИ, на заседании исполкома UAF 17 ноября куратором судебной системы должен быть утвержден итальянский специалист Никола Риццоли.
Путь Украины в ЧМ-2022
- Во вторник, 16 ноября, сборная Украины встретится в решающем отборочном матче ЧМ-2022 с командой Боснии и Герцеговины. Игра начнется в 21:45.
- В Зенице украинцы останутся довольны только победой.
- Германия, Дания и Бразилия уже досрочно вышли на Чемпионат мира по футболу 2022 года.
- Чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.
Карьера Петракова в сборной
- Александр Петраков возглавил сборную Украины после увольнения Шевченко с поста главного тренера сборной. Однако как исполняющий обязанности главного тренера.
- Срок контракта Петракова неизвестен, УАФ и тренер не назвали дату работы со сборной.
- Под руководством Петракова Украина провела шесть матчей: четыре официальных и два товарищеских. "Желто-синие" одержали одну победу при пяти ничьих.