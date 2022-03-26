Петраков хотел вступить в территориальную оборону Киева, однако ему отказали

Ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков пытался поступить в терроборону. Однако ему отказали из-за возраста.

Петракову отказали из-за его возраста

По словам ведущего популярного ютуб-канала, Петраков остался в Киеве. Он хотел помочь оберегать родную страну от оккупантов.

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Александр Васильевич Петраков остался в Киеве, даже пошел, как я знаю, в терроборону. Ему сказали: "Александр Васильевич, вам же 64 года. Давайте мы лучше без вас",

– сказал Спиваковский.

"Он вернулся, там чуть ли не коктейли Молотова делал дома", – добавил журналист.

Ранее главный тренер национальной команды отмечал, что бежать из столицы Украины ему не хочется, потому что это его родной город.

Что известно о Петракове