Чешская теннисистка осталась поражена после поединка против украинки. Квитова считает победу Калининой закономерной.

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Петра Квитова однозначно понравилась такой конкурентный поединок против Ангелины Калининой. Чешская теннисистка отметила безупречную игру украинки.

Было ощущение, будто Ангелина вообще не ошибалась. Она отражала все мои удары, очень хорошо играла в защите, отлично двигалась и довольно быстро играла. Было очень сложно найти способ ему противостоять. Попробовала несколько слайсов, дропшотов, но сегодня она играла очень, очень хорошо. Так что она точно заслужила победу. Безусловно, это был хороший матч,

– рассказала Квитова.

Ангелина Калинина узнала свою следующую соперницу в следующем раунде Открытого чемпионата Австралии. Также в 1/16 турнира смогла пробиться еще одна украинка, Екатерина Байндль.