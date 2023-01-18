Для 36-летнего Рафы Надаля новый 2023 год начался не лучшим образом. Испанец на ранней стадии вылетел в трех сетах от американца Маккензи Мондональда.

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Надаль: Совраю, если скажу, что сейчас морально не уничтожен

Надаль из-за проблем со здоровьем не смог продемонстрировать свою игру и защитить звание действующего чемпиона мира-2022. Испанский теннисист рассказал о боли в бедре, которое не дало ему использовать все свои теннисные качества.

"Проблема в бедре. Оно беспокоило последние несколько дней, но не так, как сегодня. Не хочу сейчас об этом говорить, потому что не знаю, в чем там дело – в мышце, суставе. У меня уже с ним были проблемы. В прошлом мне приходилось лечить его, но все было не так серьезно. Сейчас чувствую, что я не могу двигаться", – сказал Рафаэль.

Рафа признался, что размышлял о снятии с матча. Мнение о звании действующего чемпиона мира оставляло его в игре.

Я думал о том, чтобы сняться. Но в итоге решил попробовать играть дальше, не усугубляя ситуацию. При этом я совсем не мог избивать бэкхенд и бегать. Я действующий чемпион, поэтому не хотел сниматься. Лучше закончить матч, поздравить соперника. Сейчас у меня трудный момент, но надо его принять и двигаться дальше. На жизнь я жаловаться не могу. Хотя и солгу, если скажу, что сейчас морально не уничтожен,

– сказал Надаль.

К слову. Представительство в мужском разряде на открытом чемпионате Австралии было минимальным. Алексей Крутых проиграл уже в первом матче основной сетки. 22-летний украинский теннисист проиграл аргентинцу Диего Шварцману.