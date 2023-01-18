Ею станет титулованная теннисистка из Чехии Барбора Крейчикова. В 1/32 финала Открытого чемпионата Австралии чемпионка Ролан Гарросу в двух сетах одолела француженку Карлу Бюрель – 6:4, 6:1. Теннисистка из Франции смогла взять всего 5 геймов, 24 канал.

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Это уже вам будет не легкая прогулка

За поединок чешка совершила три подачи навылет и столько же двойных ошибок, а показатель первой подачи сказал 59 процентов.

Калинина же в 1/32 финала обыграла Петру Квитову – 7:5, 6:4.

Это будет вторая встреча Ангелины Калининой на Australian Open-2023 против соперницы с чешским флагом.

Обратите внимание! Матч Калининой против Крейчиковой состоится 20 января. Ориентировочное начало встречи в 02:00 (по киевскому времени).

Ранее первая ракетка Украины уже выходила на корт против Крейчиковой. Было это в 2018 году, когда чешка в трех сетах обыграла украинскую теннисистку – 3:6, 6:3, 6:3.