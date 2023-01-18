Ею станет титулованная теннисистка из Чехии Барбора Крейчикова. В 1/32 финала Открытого чемпионата Австралии чемпионка Ролан Гарросу в двух сетах одолела француженку Карлу Бюрель – 6:4, 6:1. Теннисистка из Франции смогла взять всего 5 геймов, 24 канал.
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Это уже вам будет не легкая прогулка
За поединок чешка совершила три подачи навылет и столько же двойных ошибок, а показатель первой подачи сказал 59 процентов.
Калинина же в 1/32 финала обыграла Петру Квитову – 7:5, 6:4.
Это будет вторая встреча Ангелины Калининой на Australian Open-2023 против соперницы с чешским флагом.
Ранее первая ракетка Украины уже выходила на корт против Крейчиковой. Было это в 2018 году, когда чешка в трех сетах обыграла украинскую теннисистку – 3:6, 6:3, 6:3.
- Другая украинка Екатерина Байндль тоже пробилась в следующий круг. Екатерина обыграла американку Кэти Макнелли – 1:6, 6:7. В 1/16 финале Байндль сыграет против латышки Елены Остапенко.
- Еще одна украинская теннисистка Марта Костюк свой матч 1/32 финала проведет 18 января против австралийки Оливии Гадецки. Ориентировочное начало поединка в 12:35 (по Киеву).