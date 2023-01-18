Кэти Макнелли – Екатерина Байндль 0:2 (1:6, 6:7)

Теннисистки в течение 1 часа 45 минут определяли участницу 1/16 финала Australian Open-2023. Поединок начался с трех подряд выигранных геймов от Байндля 0:3. 24 канал.

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Четвертый гейм украинка отдала сопернице 1:3. Но этот гейм стал первым и последним Макнелли в первом сете. Снова серия из трех победных геймов подряд от Екатерины и сверхубедительная победа первой партии 1:6.

Второй сет уже дался украинцам значительно сложнее. Теннисистки обменялись любезностями и отдали по два гейма в партии друг другу на своих подачах. В игру все бросила Макнелли и перевела матч в тай-брейк. Девушки по очереди брали розыгрыши, но Байндль постоянно вела в счете на один – два очка. Что привело к победе – 4:7 на тай-брейке и 6:7 в партии.

Екатерина Байндль вслед за Ангелиной Калининой пробилась в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии.

Следующей соперницей украинки будет латвийка Елена Остапенко, обыгравшая венгерскую теннисистку Анну Бондарь.

18 января еще одна украинка Марта Костюк проведет свой матч за 1/16 финала против австралийки Оливии Гадецки.