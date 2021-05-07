Онлайн-петиция за перенос Олимиады-2020 была создана на сайте Change.org. Ее инициатором выступил Кэндзи Уцуномия. По состоянию на 19:00 7 мая ее подписали 246 тысяч человек. А за первые два дня – более 200 тысяч.

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Уцуномия – бывший претендент на место губернатора Токио. Но он проиграл выборы. Перенос Олимпиады был одним из пунктов его программы.

На этот раз в петиции он указывает на то, что Япония не сможет справиться с проведением Олимпиады из-за пандемии коронавируса.

По мнению автора петиции, необходимо выделить большое количество медицинских специалистов, учреждений, оборудования и других ресурсов, которыми не владеет Япония.

Кроме того, Уцуномия указывает на то, что Олимпиада только обострит инфекционную ситуацию в стране. А сами спортсмены не смогут показать лучшие результаты из-за постоянных ограничений и психологического давления.

Петиция адресована президенту МОК Томасу Баху и президенту Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсу. А также японским чиновникам, которые вовлечены в организацию Олимпиады-2020.

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При этом Уцуномия планировал передать петицию Баху лично, когда тот должен посетить Токио в конце мая. Но этот визит может не состояться из-за усиления карантина в городе. А в Японии объявлено чрезвычайное положение в попытке обуздать рост заболеваемости COVID-19.