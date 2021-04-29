Организаторы ужесточили правила во время Олимпиады

Соответствующие мероприятия подтвердили организаторы перенесенных Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио-2020.

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Ежедневное тестирование слюны у спортсменов и всех, кто находится рядом с участниками, минимизирует риск выявленных положительных случаев, которые могут передавать вирус,

– говорится в заявлении организаторов Игр.

Организаторы Олимпиады считают, что тестирование спортсменов обеспечит безопасность во время Игр в Токио.

"Мы уверены, что соблюдение этих правил обеспечит безопасность спортсменов, официальных лиц Игр и зрителей, а также жителей Токио, других мест проведения соревнований и Японии", – отмечается в коммюнике.

Кроме того, опубликована новая, более строгая, редакция правил во время Игр:

участники Олимпиады должны пройти два теста на COVID-19 в течение 96 часов перед вылетом в Японию;

официальные лица, тренеры и СМИ будут проходить тестирование ежедневно в течение трех дней после их прибытия в Японию;

спортсмены с положительным результатом теста не будут допущены к участию в Играх;

участники, которые не являются спортсменами, должны находиться на карантине в местах проживания в течение трех дней после прибытия в Японию;

спортсмены смогут тренироваться, если у них ежедневно будет отрицательный результат теста или "будет высокий уровень контроля со стороны Токио 2020";

те, кто был в "длительном контакте (в течение 15 минут или более) с человеком, имеющим подтвержденный положительный результат теста на COVID-19 в пределах одного метра, без ношение маски", будут считаться близкими контактами;

спортсмены, вступившие в тесный контакт с человеком с положительным диагнозом COVID-19, будут допущены к участию только после того, как они сами сделают тест и результат окажется отрицательным;

участники смогут есть только в специально отведенных местах в течение всего периода Игорь;

участникам выдадут смартфоны, на которых будут установлены программы для отчетности о состоянии здоровья в рамках программы мероприятий.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года.