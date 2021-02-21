В субботу, 20 февраля, в Брезно-Осрбли состоялись спринтерские гонки по биатлону. Украинский биатлонист Руслан Ткаленко получил "бронзу".

Руслан Ткаленко продемонстрировал идеальную стрельбу – 10 из 10. Такая хорошая меткость и довольно хороший ход позволил украинцу поднться на пьедестал.

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Удачный день для Украины

Биатлонист из Украины сумел разбить тройку лидеров, которую составили представители Гера ошибка не помешала ему добыть "золото" спринта. Лишь 0,4 секунды ему проиграл Давид Цобель.

Тройку лидеров замкнули сразу два биатлониста – украинец Руслан Ткаленко и немец Филипп Хорн. Оба финишировали с отставанием от лидера в 11,5 секунды. Совсем мизерное отставание перед гонкой преследования.

Еще один украинский биатлонист Андрей Доценко с двумя нулями финишировал восьмым. Другие представители Украины выступили не так удачно.

Персьют состоится 21 февраля в 14:00.

Результаты гонки

1. Филипп Наврат (Германия) (0+1) 25:01,2

2. Давид Цобель (Германия) (0+0) +0,4

3. Руслан Ткаленко (Украина) (0 + 0) +11,5

3. Филипп Хорн (Германия) (1 + 0) + 11,5

...

8. Андрей Доценко (0 + 0) +17,3

36. Тарас Лесюк (0+2) +1:28,4

48. Сергей Телень (0+0) + 1: 52,4

50. Денис Насико (2+2) +1: 57,8

51. Руслан Бригадир (0+0) +2:00,6

57. Виталий Труш (1+0) +2: 18,1