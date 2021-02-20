В субботу, 20 февраля, в Брезно-Осрбли состоялся женский спринт на четвертом этапе Кубка IBU. Украинская биатлонистка Анна Кривонос стала четвертой.

Анна Кривонос была безошибочной на огневых рубежах – два нуля. Но в скорости украинка уступила своим соперницам.

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В шаге от награды

Победительницей спринта стала биатлонистка из России Анастасия Егорова. Она опередила норвежку Марти Кракстад Йохансен почти на 15 секунд.

Тройку лидеров замкнула еще одна биатлонистка из Норвегии Каролин Эрдал, она стала единственной среди призеров, которая промахнулась на стрельбе – один промах.

23-летняя украинская биатлонистка была близка к медали, но уступила Эрдал всего 0,2 секунды. От "золота" ее отделили 17 секунд. Кривонос впервые в своей спортивной карьере на взрослом уровне финиширует на 4 позиции. Другие украинки выступили не так убедительно.

Анна Кривонос – чемпионка мира среди юниоров в индивидуальной гонке (2015 год), дважды поднималась на пьедестал на чемпионате мира среди юниоров (2016 год). В 2018 году получила "серебро" чемпионата мира среди юниоров. Участница этапов Кубка IBU среди юниоров.

Можно выделить результат наиболее опытной украинки в гонке Ирины Петренко. Но спортсменка однажды попала в "молоко" на лежке – лишь 16 позиция. Другие украинки Надежда Белкина и Валерия Дмитренко также по одному разу ошиблись на стрельбе – 28 и 59 места соответственно.

Результаты гонки

1. Анастасия Егорова (Россия) 19: 57.1

2. Марти Кракстад Йохансен (Норвегия) +14,7

3. Каролин Эрдал (Норвегия) +17,4

...

4. Анна Кривонос (Украина) +17,6

16. Ирина Петренко (1 + 0) +50,6

28. Надежда Белкина (1 + 0) +1: 21.9

59. Валерия Дмитренко (0 + 1) +2: 41.7