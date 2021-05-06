Уникальный тренер Лиги чемпионов
Челси удалось обыграть Реал по сумме двух матчей. В Мадриде команды расписали результативную ничью 1:1. А уже в ответном матче "аристократы" забили по одному голу в каждом из таймов и одержали победу со счетом 2:0.
Больше о матче Челси победил Реал и вышел в финал Лиги чемпионов: видео
Игра лондонского клуба изменилась в лучшую сторону после прихода на тренерский мостик Томаса Тухеля. Под его руководством команда не только улучшила свое положение в АПЛ, но и вышла в финал Лиги чемпионов, где померится силами с Манчестер Сити Александра Зинченко.
- Специалист возглавил клуб из Лондона в конце января 2021 года, подписав контракт до 30 июня 2022 года. Под его руководством лондонцы уже сыграли 25 матчей.
- Челси в АПЛ после 34 туров идет на 4 месте, в его активе 61 пункт.
47-летнему Тухелю удалось записать свою фамилию в историю самого престижного турнира Европы. Немецкий специалист стал первым тренером в истории Лиги чемпионов, которому удалось достичь финальной стадии сразу с двумя родными клубами в двух сезонах подряд.