Уникальный тренер Лиги чемпионов

Челси удалось обыграть Реал по сумме двух матчей. В Мадриде команды расписали результативную ничью 1:1. А уже в ответном матче "аристократы" забили по одному голу в каждом из таймов и одержали победу со счетом 2:0.

Больше о матче Челси победил Реал и вышел в финал Лиги чемпионов: видео

Игра лондонского клуба изменилась в лучшую сторону после прихода на тренерский мостик Томаса Тухеля. Под его руководством команда не только улучшила свое положение в АПЛ, но и вышла в финал Лиги чемпионов, где померится силами с Манчестер Сити Александра Зинченко.

Специалист возглавил клуб из Лондона в конце января 2021 года, подписав контракт до 30 июня 2022 года. Под его руководством лондонцы уже сыграли 25 матчей.

Челси в АПЛ после 34 туров идет на 4 месте, в его активе 61 пункт.

47-летнему Тухелю удалось записать свою фамилию в историю самого престижного турнира Европы. Немецкий специалист стал первым тренером в истории Лиги чемпионов, которому удалось достичь финальной стадии сразу с двумя родными клубами в двух сезонах подряд.

В 2020 году Тухель вывел ПСЖ в финал, в котором французы уступили мюнхенской Баварии с минимальным счетом 0:1. Единственный гол в той решающей встрече забил Кингсли Коман.