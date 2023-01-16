Вспомнил обидчика "синих" в АПЛ: первые впечатления Мудрика от перехода в Челси

Михаил Мудрик официально стал игроком Челси. Левый вингер подписал долгосрочный контракт до 2031 года.

Новоиспеченный новичок "синих" перед официальным объявлением уже присутствовал на родном стадионе Челси – "Стэмфорд Бридж". Мудрик в компании директора по футболу в Шахтере Дарио Срны наблюдал за игрой своей новой команды.

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Мудрик: Не могу дождаться, чтобы начать играть здесь

Челси минимально победило Кристал Пелес благодаря голу Кая Гаверца. Похоже, Михаил приехал на фарт. В перерыве матча украинец впервые вышел на газон футбольного поля арены, чтобы поздороваться с фанатами "аристократов".

Мудрик уже дал первый комментарий клубной пресс-службе.

"Я всегда стараюсь помочь команде выигрывать титулы, стараюсь улучшить свою игру", – заверил Михаил.

Также украинский футболист назвал своего кумира. Им является португалец Криштиану Роналду, в котором украинцу нравится менталитет нападающего Аль-Насра.

Также журналист Челси спросил о многочисленных татуировках Михаила, одна из которых набита на шее левого вингера. Мудрик признался, что с нетерпением ждет своего дебюта в одной из лучших лег мира.

Что означает моя татуировка? Таланта недостаточно. Это значит, что требуется тяжелая работа. Вот почему я попал сюда. АПЛ – очень сильная лига. Здесь каждый матч тяжел. Я действительно не могу дождаться, чтобы начать играть здесь,

– сказал новичок Челси.

Первый комментарий Мудрика в футболку Челси: смотрите видео

Напомним, что Челси выиграло борьбу за Мудрика у Арсенала. Шахтер получит желанные 100 миллионов евро, но не сразу. Из них 30 миллионов "горняки" получат в виде бонусов.

Его переход стал рекордным в истории Украины. До этого этот рейтинг возглавлял Андрей Шевченко, за которого Челси отдало 44 миллиона евро. Мудрик будет выступать в лондонском клубе под 15-м номером.

Михаил Мудрик - воспитанник Шахтера, присоединившийся к главной команде "горняков" в январе 2021 года и почти сразу стал игроком основы, а впоследствии и лидером коллектива. Всего в футболке дончан провел 44 матча, в которых отличился 12 голами и 17 результативными передачами.