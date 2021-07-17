Первые украинские спортсмены прибыли в Токио для участия в Олимпиаде-2020

Первый украинский десант олимпийцев успешно прилетел в Японию. Спортсмены с 23 июля будут выступать под "сине-желтым" флагом на Олимпиаде-2020 в Токио.

Первые украинские спортсмены уже в Токио

После прохождения в международном аэропорту Токио всех необходимых миграционных процедур, проверки документов, сдачи тестов на коронавирус украинские спортсмены поехали в Олимпийскую деревню. Они первыми протестуют территорию.

Важно Тревожный звонок: в Олимпийской деревне в Токио обнаружили первый случай COVID-19

Первыми жителями Олимпийского дома среди украинских олимпийцев стали представители бокса, дзюдо и стрельбы из лука.



Украинские спортсмены в Токио / Фото НОК

Ребята разместились в одноместных и двухместных комнатах. Напомним, что кровати спортсменов изготовлены из картона, а матрасы – из пластика. Все они пригодны для дальнейшей переработки. Также они способны выдержать вес до 200 килограммов.



Украинские спортсмены уже в Олимпийской деревне / Фото НОК

Уже 17 июля украинцы смогут полностью ознакомиться со своим новым домом на ближайшие дни и провести первые тренировки на японской земле.

Украина на Олимпиаде-2020