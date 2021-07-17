Первые украинские спортсмены прибыли в Токио для участия в Олимпиаде-2020

17 июля 2021 , 12:47
Читати новину українською

Источник:

НОК Украины

Первый украинский десант олимпийцев успешно прилетел в Японию. Спортсмены с 23 июля будут выступать под "сине-желтым" флагом на Олимпиаде-2020 в Токио.

Первые украинские спортсмены уже в Токио

После прохождения в международном аэропорту Токио всех необходимых миграционных процедур, проверки документов, сдачи тестов на коронавирус украинские спортсмены поехали в Олимпийскую деревню. Они первыми протестуют территорию.

Важно Тревожный звонок: в Олимпийской деревне в Токио обнаружили первый случай COVID-19

Первыми жителями Олимпийского дома среди украинских олимпийцев стали представители бокса, дзюдо и стрельбы из лука.


Украинские спортсмены в Токио / Фото НОК

Ребята разместились в одноместных и двухместных комнатах. Напомним, что кровати спортсменов изготовлены из картона, а матрасы – из пластика. Все они пригодны для дальнейшей переработки. Также они способны выдержать вес до 200 килограммов.


Украинские спортсмены уже в Олимпийской деревне / Фото НОК

Уже 17 июля украинцы смогут полностью ознакомиться со своим новым домом на ближайшие дни и провести первые тренировки на японской земле.

Украина на Олимпиаде-2020

  • Украину на Олимпиаде-2020 в Токио будут представлять 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30-ти дисциплинах).
  • К сожалению, соревнования по разным причинам пропустят сразу несколько ведущих спортсменов: Олег Верняев, Дмитрий Чумак, Евгений Барабанов, Марта Костюк, и Алина Акобия-Грушина. Последние две спортсменки пропускают старт из-за травм.
  • Олимпиада-2020 пройдет с 23 июля по 8 августа.
Автор: Софія Кулай