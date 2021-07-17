Первые украинские спортсмены уже в Токио
После прохождения в международном аэропорту Токио всех необходимых миграционных процедур, проверки документов, сдачи тестов на коронавирус украинские спортсмены поехали в Олимпийскую деревню. Они первыми протестуют территорию.
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Первыми жителями Олимпийского дома среди украинских олимпийцев стали представители бокса, дзюдо и стрельбы из лука.
Украинские спортсмены в Токио / Фото НОК
Ребята разместились в одноместных и двухместных комнатах. Напомним, что кровати спортсменов изготовлены из картона, а матрасы – из пластика. Все они пригодны для дальнейшей переработки. Также они способны выдержать вес до 200 килограммов.
Украинские спортсмены уже в Олимпийской деревне / Фото НОК
Уже 17 июля украинцы смогут полностью ознакомиться со своим новым домом на ближайшие дни и провести первые тренировки на японской земле.
Украина на Олимпиаде-2020
- Украину на Олимпиаде-2020 в Токио будут представлять 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30-ти дисциплинах).
- К сожалению, соревнования по разным причинам пропустят сразу несколько ведущих спортсменов: Олег Верняев, Дмитрий Чумак, Евгений Барабанов, Марта Костюк, и Алина Акобия-Грушина. Последние две спортсменки пропускают старт из-за травм.
- Олимпиада-2020 пройдет с 23 июля по 8 августа.