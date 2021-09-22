Кубок Украины: результаты матчей 21 сентября

В первый день Рух на своем поле разгромил Николаев, который весь матч играл в меньшинстве (0:3), а Металлист дома выбил представителя УПЛ Десну – 2:1.

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В 1/8 финала к 11 победителям четвертого раунда (1/16 финала) присоединятся пять представителей Украины в еврокубках-2021/22: Динамо, Шахтер, Заря, Колос и Ворскла. Базовый день проведения матчей – 27 октября.

Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно.

Обладатель трофея определится 11 мая 2022 года.

На Киевщине трагически погиб 16-летний фехтовальщик сборной Украины

В воскресенье, 19 сентября, в результате несчастного случая трагически погиб фехтовальщик – член национальной сборной команды Украины, шпажист ДЮСШ "Армеец" Тимофей Сас (Калитовский).

Во время рыбалки подросток удочкой задел высоковольтную линию и получил смертельный удар током. Прощание с погибшим спортсменом состоится 21 сентября.

Что случилось с Тимофеем Сасом

Как сообщали в Нацполиции, парня убило током во время рыбалки. В воскресенье, 19 сентября, около 15:00 медики сообщили в полицию, что 16-летний парень получил электрический разряд, несовместимый с жизнью.

Полицейские установили, что два несовершеннолетних товарища пришли на пешеходный мост у реки Днепр в селе Гнедин чтобы порыбачить.

16-летний киевлянин забросил телескопическую удочку и рыболовной леской задел высоковольтные линии электропередач. Он получил при этом разряд. Неравнодушные прохожие вызвали скорую помощь, которая только констатировала смерть подростка.

Левандовски вручили "Золотую бутсу"

Нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски получил премию "Золотая бутса". Польский футболист впервые в карьере стал лучшим форвардом Европы.

Левандовский получил "Золотую бутсу" по итогам сезона-2020/2021. Поляк забил 41 гол в 29 матчах Бундеслиги в прошлом сезоне. Он побил "вечный рекорд" Герда Мюллера.

Екатерина Монзуль получила назначение на матч отбора на чемпионат мира

Украинский арбитр Екатерина Монзуль будет работать на матче отбора на чемпиона мира между женскими сборными Эстонии и Уэльса.

Матч между сборными Эстонии и Уэльса состоится в городе Пярну во вторник, 21 сентября.

Помогать Монзуль в этом матче будет Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Эта бригада арбитров в воскресенье, 19 сентября, отработала матч чемпионата Украины в Полтаве между Ворсклой и Минаем. Игра запомнилась тем, что Монзуль не назначила пенальти, когда мяч попал в руку защитнику полтавчан в штрафной после удара Селезнева.

Четвертым арбитром на матч Эстония – Уэльс назначена Людмила Тельбух.