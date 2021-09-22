Кубок України: результати матчів 21 вересня

У перший день Рух на власному полі розгромив Миколаїв, який весь матч грав у меншості (0:3), а Металіст вдома вибив представника УПЛ Десну – 2:1.

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В 1/8 фіналу до 11 переможців четвертого раунду (1/16 фіналу) приєднаються п'ять представників України в єврокубках-2021/22 – Динамо, Шахтар, Зоря, Колос та Ворскла. Базовий день проведення матчів – 27 жовтня.

Матчі 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановано на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно.

Володар трофею визначиться 11 травня 2022 року.

На Київщині трагічно загинув 16-річний фехтувальник збірної України

У неділю, 19 вересня, внаслідок нещасного випадку трагічно загинув фехтувальник – член національної збірної команди України, шпажист ДЮСШ "Армієць" Тимофій Сас (Калітовський).

Під час риболовлі підліток вудкою зачепив високовольтну лінію і отримав смертельний удар струмом. Прощання із загиблим спортсменом відбудеться 21 вересня.

Що трапилося з Тимофієм Сасом

Як повідомляли у Нацполіції, хлопця вбило струмом під час риболовлі. У неділю, 19 вересня, близько 15:00 медики повідомили в поліцію, що 16-річний хлопець отримав електричний розряд, несумісний із життям.

Поліцейські встановили, що два неповнолітніх товариші прийшли на пішохідний міст біля річки Дніпро в селі Гнідин, щоб порибалити.

16-річний киянин закинув телескопічну вудочку та рибальською волосінню зачепив високовольтні лінії електропередач. Він отримав при цьому розряд. Небайдужі перехожі викликали швидку медичну допомогу, яка тільки констатувала смерть підлітка.

Левандовському вручили "Золоту бутсу"

Нападник мюнхенської Баварії Роберт Левандовський отримав премію "Золота бутса". Польський футболіст вперше в кар'єрі став найкращим форвардом Європи.

Левандовський отримав "Золоту бутсу" за підсумками сезону-2020/2021. Поляк забив 41 гол у 29 матчах Бундесліги у минулому сезоні. Він побив "вічний рекорд" Герда Мюллера.

Катерина Монзуль отримала призначення на матч відбору на чемпіонат світу

Українська арбітриня Катерина Монзуль працюватиме на матчі відбору на чемпіона світу між жіночими збірним Естонії та Уельсу.

Матч між збірними Естонії та Уельсу відбудеться в місті Пярну у вівторок, 21 вересня.

Допомагатимуть Монзуль в цьому матчі Марина Стрілецька та Світлана Грушко. Ця бригада арбітринь в неділю, 19 вересня, відпрацювала матч чемпіонату України в Полтаві між Ворсклою та Минаєм. Гра запам'яталася тим, що Монзуль не призначила пенальті, коли м'яч влучив в руку захиснику полтавчан у штрафному майданчику після удару Селезньова.

Четвертою арбітринею на матч Естонія – Уельс призначено Людмилу Тельбух.