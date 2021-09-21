Металлист – Десна 2:1

Голы: Харрис, 73, Мизюк, 89 – Волошин, 45

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Гости на опыте очень уверенно отыграли первый тайм. У хозяев мало что получалось в атаке, а сами "северяне" провели классную контратаку, которую точным голом завершил Волошин.

Александр Кучер решил вносить коррективы в игру. На 60-й минуте он выпустил Кадима Харриса, которого только вчера подписали. Англичанин через пару минут отблагодарил тренера точным голом. Вырвал победу для Металлиста Александр Мизюк, который своим ударом пробил Романа Мисака.

Четвертый раунд Кубка Украины (1/16 финала) первым преодолел Львовское движение, которое в гостях победило Николаев – 3:0.

В 1/8 финала Кубка до 11-ти победителей 1/16 финала присоединятся пять представителей Украины в еврокубках-2021/22 – киевское Динамо, донецкий Шахтер, луганская Заря, ковалевский Колос и полтавская Ворскла. Базовый день проведения матчей – 27 октября.

Металлист – Десна видеообзор