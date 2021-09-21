21 сентября

Металлист – Десна 2:1

Голы: Харрис, 73, Мизюк, 89 – Волошин, 45

Как это было Металлист сенсационно выбил Десну на пути к 1/8 финала Кубка Украины по футболу: видео

Металлист в рамах 1/16 финала Кубка Украины в Харькове принимал Десну. Игру команды выдали интересную, с острыми моментами у обоих ворот.

Десна открыла счет в конце первого тайма, но Металлист не только отыгрался на 73-й, но и в самой концовке матча вырвал победу благодаря голу новичка Кадима Харриса.

Николаев – Рух 0:3

Голы: Кондраков, 37, 44 (пен.), 90+3 (пен.)

Удаление: Березянский, 20

В первом же матче дня встретились Николаев и Рух. На 21-й минуте поединка Николаев остался в меньшинстве.

На 37-й минуте Рух вышел вперед. Кондраков классно пробил, мяч от перекладины залетел в ворота соперника. До перерыва Кондраков оформил дубль – отличился с пенальти.

В конце противостояния "желто-черные" получили право выполнить еще один одиннадцатиметровый удар. Гол забил Кондраков, на его счету хет-трик.