Нападающий Килиан Мбаппе решил не выступать за олимпийскую сборную Франции на Играх в Токио летом 2021 года. На такое решение игрока натолкнули две причины.

С 21 июля по 7 августа 2021 года в Японии пройдут летние Олимпийские игры. Там запланировано и выступление футбольных сборных, среди которых и олимпийская сборная Франции.

К теме Определились все футбольные сборные, которые выступят на Олимпиаде-2020

За эту сборную мог выступить и форвард Килиан Мбаппе. Но он отказался от идеи сыграть на Олимпиаде-2020.

По данным Le Parisien, причин для отказа в Мбаппе были две. Первая из них – накопившаяся усталость к концу сезона. Мбаппе планирует выступить на Евро-2020 со сборной Франции. Финальный поединок запланирован на 11 июля. Поэтому у игрока не будет времени на отдых после изнурительного сезона. Поэтому и в новый сезон он войдет с усталостью, которая может сказаться на его здоровье и игровых кондициях.

Вторая причина – это размышления о будущем. Если точнее – вероятный переход игрока в новый клуб. Летом 2022 года у Мбаппе заканчивается контракт с ПСЖ. И он пока не подписал новое соглашение, отклонив уже три предложения своего клуба. Вполне вероятно, что если к лету 2021 года руководству ПСЖ не удастся подписать с игроком новый контракт, то его выставят на трансфер, чтобы он не покинул клуб бесплатно через год. И именно решение этого вопроса – оставаться в ПСЖ или переходить в другую команду, Мбаппе планирует осуществить в межсезонье. Он не хочет, чтобы оно отвлекало его во время Евро-2020, и не хочет с мыслями об этом ехать на Олимпиаду. Поэтому решил отказаться от Олимпийских игр, чтобы иметь время на размышления

Для олимпийской сборной Франции потеря Мбаппе будет довольно ощутима. Ведь игроку 22 года, и он вкладывался в лимит (на Олимпиаде выступают сборные до 23 лет с возможностью привлечь до трех игроков без возрастных ограничений). И даже просьба президента Французской федерации футбола Ноэля Ле Гре не изменила решение Мбаппе.

При этом в Мбаппе остается шанс выступить на Олимпиаде. Его могут включить в олимпийскую сборную Франции на играх 2024 года. Их будет принимать Париж.