Дети в возрасте до 12 лет смогут потренироваться в лагере под руководством высококвалифицированных наставников, работающих с национальными сборными. Те дети, которые лучше всего себя проявят в течение этого времени, будут получать поддержку у фонда в будущем, информирует Федерация тенниса Украины.

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Новый лагерь от Элины Свитолиной

Участие в лагере, а это тренировка, питание и проживание – бесплатное. В связи с карантинными ограничениями в комнате будут проживать не более двух детей, им будут регулярно измерять температуру и дежурный врач будет проводить осмотр. В свободном доступе будут находиться санитайзеры для рук. Также регулярно будет проводиться санитарная обработка помещений.

По словам Элины Свитолиной, она поражена количеством талантливых детей в нашей стране. Теннисистка уверяет, что талантливым детям нужна только поддержка, чтобы в будущем они стали ведущими спортсменами Украины и представляли на весь мир нашу страну. Элина рада, что ей представилась такая возможность помочь украинским детям.

Благотворительные организации сильно помогают решать многие проблемы в Украине. Одной из таких является финансирование детско-юношеского спорта. Многие спонсоры присоединились к инициативе теннисистки, которые осознают важность популяризации тенниса в Украине.

Добавим, что первый лагерь при поддержке Элины Свитолиной состоялся в прошлом году на кортах украинского теннисного центра "Виккорт". В тренировочном лагере приняли участие 20 детей. Четверо лучших игроков были выбраны для дальнейшей поддержки по результатам в лагере. Этих детей Элина Свитолина взяла под свой личный патронат.