Первая ракетка Украины Элина Свитолина ждет ребенка

В карьере первой ракетки Украины предстоит серьезная пауза. Элина Свитолина и Гаэль Монфис ждут ребенка.

Семья Светолиной ждет пополнения

Прекрасное известие о рождении первенца семья профессиональных теннисистов сообщила в своих соцсетях. Уже в октябре 2022 г. в семье Элины Светолиной будет пополнение.

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Первая ракетка Украины раскрыла пол ребенка. У Элины родится дочь. Бронзовый призер Олимпиады-2020 выложил трогательное фото с мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом, который мило обнимает живот любимой.

С сердцем, исполненным любви и счастья, мы рады объявить о том, что мы ждем рождения дочери в октябре,

– написала украинка.

В комментариях под фотографией украинские спортсмены начали приветствовать свою "коллегу по цеху". Легкоатлетки Юлия Левченко, Виктория Ткачук и борец Жан Беленюк были одними из первых, кто поздравил Элину с предстоящим пополнением.

В конце марта Свитолина объявила о перерыве в сезоне из-за проблем со спиной.

Элина Свитолина помогает Украине

Лучшая украинская теннисистка одной из первых отреагировала на полномасштабное вторжение России в Украину. После 24 февраля Свитолина отказалась выходить на корт против соперниц из России или Белоруссии.

Фонд олимпийского призера помогает украинским теннисистам, покинувшим страны из-за агрессии врага.

Элина сообщала, что все заработанные призовые отдала на нужды украинской армии.

Первая ракетка Украины продолжила вести информационную войну против врагов. Она была в списке украинок, которая поддержала отстранение россиян и белорусов от Уимблдона и требовала наложить еще большие санкции.

Свитолина продолжала собирать средства на благотворительном вечере в Калифорнии, который и организовала лучшая украинская теннисистка.

Украинка была гостей благотворительного аукционного вечера в Лондоне, организованного бывшей итальянской теннисисткой Франческой Скьявоне.

Недавно одесситка заявила, что до сих пор ждет высказываний от продолжающих молчать российских и белорусских теннисистов. Тогда получила оскорбительный ответ от президента Федерации тенниса России Шамиля Шарпищева. Однако за украинку вступился глава НОК Украины Сергей Бубка.

В скором времени Свитолина может потерять статус первой ракетки Украины. Из-за пропуска турниров Элина опустится в рейтинге. Это звание может получить Ангелина Калинина, которая в рейтинге WTA идет на 36 месте. Зато Элина – 27-я.